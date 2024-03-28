Во II квартале 2024 года жилье в Тульской области подешевеет

Фото Алексея Пирязева

Но не на много.

Минстрой РФ утвердил новую официальную стоимость квадратного метра на второй квартал 2024 года.

Тульская область стала одним из тех регионов, где «квадрат» немного подешевел. Так, его цена за II квартал составит 92 583 рубля. Для сравнения, в I квартале «квадрат» стоил 93 721 рубль.

Максимальные показатели ведомство установило для Москвы (175 тыс. руб. за кв м), Санкт-Петербурга (165 тыс. руб.) и Приморского края (160 тыс. руб.). А минимальный — в Кабардино-Балкарии (46,16 тыс. руб.). Заметнее всего цены подняли в Республике Алтай (с 114 до 131 тыс. рублей за «квадрат») и Еврейской АО (с 84 до 100 тыс. рублей).