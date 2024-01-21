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Сергей Ильёв подвел итоги зимнего трансфера в тульском «Арсенале»
Фото из архива Myslo

Сергей Ильёв подвел итоги зимнего трансфера в тульском «Арсенале»

Спортивный журналист опубликовал результаты зимнего трансферного окна в Первой лиге.

По данным Telegram-канала «ФНЛ с Ильёвым», этой зимой в тульском клубе произошла ротация семи игроков. В Тулу из Минска прибыли Иван Бахар и Алексей Вакулич, а также Александр Зуев, выступавший ранее за сербский клуб «ИМТ».

Также в числе новых игроков «Арсенала» Сергей Ильёв называет представителей «Краснодара-2» крайнего защитника Даниила Мельникова и нападающего Артёма Арутюнова, полузащитников Сарлея и Джигу.

Одновременно тульский клуб покинули полузащитники Денис Файзуллин, Михаил Яковлев, Владислав Пантелеев и Алексей Померко, нападающие Карим Гераев и Момо Туре, а также вратарь Дмитрий Герасимов.

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