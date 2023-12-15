Футболисты Иван Бахар и Алексей Вакулич стали игроками «Арсенала» 

Тульский клуб объявил о подписании защитника и полузащитника.

Иван Бахар и Алексей Вакулич стали игроками тульского «Арсенала». Ранее они выступали за минское «Динамо». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

25-летний крайний защитник Алексей Вакулич в минувшем сезоне провел 24 матча за бело-голубых, став вместе с командой чемпионом Белоруссии.

На счету 25-летнего атакующего полузащитника Ивана Бахара 14 матчей в победном для «Динамо» чемпионате, 5 забитых мячей и 6 голевых передач. Отметим, что Иван регулярно вызывается в национальную сборную Белоруссии, за которую он провел 29 матчей и отметился 2 мячами.

Оба футболиста присоединятся к «Арсеналу» в январе перед началом первого сбора.

