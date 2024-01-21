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Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный туляку за убийство собутыльника
Фото из архива Myslo

Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный туляку за убийство собутыльника

Ранее назначенный срок лишения свободы был увеличен на шесть месяцев.

В июне прошлого года 48-летний туляк пригласил в гости 53-летнего приятеля. Мужчины выпивали, возник конфликт. В пылу ссоры хозяин жилища схватил деревянный брусок и больше 40 раз ударил им потерпевшего по голове и туловищу. Опомнившись, он вызвал скорую помощь, но травмы были слишком тяжёлыми – потерпевший умер на месте.

В октябре Пролетарский районный суд приговорил убийцу к девяти годам колонии строгого режима. Прокурор посчитал, что судом не было учтено отягчающее обстоятельство – алкогольное опьянение. Было подано представление об усилении наказания.

Осужденный же, наоборот, посчитал приговор слишком суровым, и попросил смягчить его. Судебная коллегия по уголовным делам Тульского областного суда признала доводы прокуратуры обоснованными и увеличила срок лишения свободы до 9,5 лет.

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сегодня, в 18:25 −1
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