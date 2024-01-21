Кто оплачивает долги и как проводятся работы: тулякам напомнили правила капремонта МКД

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Тульской области реализуется уже 10 лет. Накопление средств на проведение ремонта осуществляется двумя способами: на счете регионального оператора (Фонд капремонта) – так называемый «общий котел», либо на спецсчете, которым владеет УК, ТСЖ, ЖСК либо регоператор.

– В первом случае заботу о домах и ведение отчетности берет на себя Фонд капремонта, жителям не надо задумываться о сроках проведения работ, сумме, накопленной на счете и прочем. Ремонт производится в порядке очередности, – рассказала Виктория Шувалова. – Формирование фонда на спецсчете требует от собственников особого контроля, внимания и ответственности. Из главных плюсов – собственники сами могут определять сроки проведения ремонта и виды работ.

Одна из главных сложностей, с которыми сталкиваются жители, вносящие плату за капремонт на спецсчета – отсутствие грамотных и опытных людей, готовых самостоятельно руководить проведением ремонта и брать на себя определённые риски.

– Для того, чтобы выстроить работу таких домов скоординировано взаимодействие между администрациями, ГЖИ, Фондом капремонта, они могут проконсультировать и дать рекомендации по подготовке и проведению работ, – пояснила директор департамента.

Начинать капремонт в доме со спецсчетом необходимо с проведения собрания и принятия соответствующего решения. Его должны поддержать не менее 2/3 собственников квартир. Решение нужно закрепить протоколом.

Протокол должен содержать:

Перечень предстоящих работ, Предельно допустимую стоимость таких работ – её можно посмотреть в соответствующем постановлении правительства Тульской области, Сроки выполнения ремонта, Источник финансирования – спецсчет, Лицо, уполномоченное на приемку и подписание актов выполненных работ.

Принятие решения о проведении капремонта регламентирует ст. 46 ЖК РФ.

– После проведения собрания, заключается договор с выбранным подрядчиком. Жители могут заключить договор с любым исполнителем, но мы все же рекомендуем заключать договоры с проверенными организациями, – говорит Шувалова.

Постановление Правительства РФ № 615 определяет порядок формирования пула подрядных организаций, соответствующих ряду требований. Чтобы оказаться в этом реестре, организация должна в штате иметь специально обученных сотрудников, иметь СРО и спецдопуски, а также входить в специализированные организации. Всё это говорит о наличии у подрядчика специальных компетенций и является гарантией того, что он справится с поставленными задачами.

– Организаций сейчас на рынке много и у собственников есть право заключить договоры с любой из них, но мы рекомендуем все же выбирать исполнителей из реестра, чтобы капремонт был проведено качественно, – подчеркнула директор департамента.

Фонд капремонта разработал типовые договоры для заключения соглашения с подрядчиком. Особый акцент в них сделан на сроках завершения ремонта. Рекомендуется выполнять работы с 1 мая по 1 октября. В этом случае дом будет готов надежно функционировать в зимний период.

Деньги, собираемые на капремонт МКД, целевые. Их нельзя, например, потратить на капремонт двора. Виды разрешенных к финансированию работ: ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем – водоотведения, водо-, тепло- и газоснабжения, замена лифтов, разработка проекта, проведение строительного контроля.

Что касается домов, которые собирают деньги в «общий котел», то для них график проведения капремонта был определен в 2013 году ещё на этапе формирования программы. Он составлялся на основании критериев, утвержденных постановлением правительства Тульской области. В их числе год постройки и ранее выполненные работы по капремонту.

График капремонта размещен на сайте Фонда капремонта, также с ним можно ознакомиться в приложении «Госуслуги Дом».

Каждые три года программа корректируется в соответствии с реальным состоянием жилого фонда. Чтобы изменить сроки ремонта, нужно провести собрание собственников и принять решение о необходимости изменения сроков капитальных работ, а также о источнике финансирования. Протокол надо передать в местную администрацию. Она создаст комиссию и проведет обследование дома, результаты поступят в Фонд, который, при наличии возможности, внесет изменения в программу. Также нужно составить смету предстоящих работ. Документы необходимо подать до 30 апреля.

– Если вначале программы ремонтировался самый старый жилфонд, то потом – более свежие дома. Передвинуть сроки можно, однако стоит учитывать, что мы формируем программы исходя из тех денег, которые поступают от жителей. Это около 1,5 – 1,7 млрд рублей в год. Чтобы добавить какие-то виды что-то работ, надо что-то исключить. Если хочется, чтобы было всё и сразу, обратите внимание на качество текущего содержания жилья и ответственного отношения к имуществу.

Правила подачи документов прописаны в постановлении правительства Тульской области № 840.

– Взносы на капремонт – это обязанность собственника, которая прописана в федеральном законодательства, – напомнила Виктория Шувалова. – Если собственник не получает квитанцию, это должно его насторожить. Квитанции по «котловым» домам выставляет ОЕИРЦ. Можно позвонить по телефону: 8(4872)70-55-07 и уточнить информацию. Также можно обратиться в Фонд капремонта по телефону 8(4872)77-05-24. Если у вас спецсчет и его владельцем является УК, то надо уточнить у нее причину отсутствия квитанции. Невыставление счета на оплату может быть связано, например, с отсутствием информации о собственниках после перепродажи жилья.

При покупке квартиры надо обращать внимание на отсутствие долга за капремонт. Долг привязывается к помещению, а не к владельцу. Поэтому после оформления права собственности долг перейдет новому хозяину недвижимости.