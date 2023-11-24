Бывший гендиректор «Арсенала» Балашов назвал самые денежные трансферы для клуба

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В интервью «Спорт-Экспрессу» бывший генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов назвал трансферы, которые принесли больше всего денег клубу.

— Самый выгодный трансфер — Хлусевич, за которого «Спартак» заплатил три миллиона евро. Хотя могли и подороже продать. Один клуб пытался перебить спартаковское предложение [речь идет о «Зените»], — заявил Балашов.

По его словам, еще одна выгодная сделка — продажа Даниила Лесового в московское «Динамо». За него заплатили 2 600 000 евро.

— В арендном соглашении между «Арсеналом» и «Зенитом» был пункт о возможном выкупе Лесового за 600 тысяч евро. Сумма для нас огромная, но мы нашли деньги. Потому что уже знали о желании «Динамо» приобрести Даню. Выкупили парня — и через пару месяцев продали. Два миллиона чистой прибыли!

— Хлусевич с Лесовым — самые денежные трансферы «Арсенала»?

— Да. Еще удалось заработать на трех легионерах. Миллион евро получили за Кангву-младшего от «Црвены Звезды». Она же в 2018-м заплатила полмиллиона евро за годовую аренду Чаушича. Ну и Банда [Ламек] неплохие деньги принес. В Туле пробыл недолго. Уехал в «Маккаби» из Петах-Тиквы за 250 тысяч евро, плюс мы прописали в контракте 20 процентов от последующей продажи. В прошлом году парня выкупил «Лечче» за 2 400 000. Это принесло «Арсеналу» еще почти 500 тысяч евро, — рассказал Дмитрий Балашов.