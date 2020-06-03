Даниил Лесовой, полузащитник «Арсенала»: Играть в футбол – это лучше, чем сидеть дома

Фирменные фланговые проходы Даниила Лесового – один из козырей игры «Арсенала» в нынешнем сезоне. Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

О том, как проходят тренировки в новых условиях и как поддерживать форму на карантине, рассказал один из ведущих игроков тульской команды Даниил Лесовой.

Кто хочет, тот найдет возможность сделать

— Даниил, наконец-то начались тренировки, подготовка к завершающей стадии чемпионата. Какое настроение в команде? Есть ощущение, что соскучились по футболу?

— Конечно соскучились. Такой длинной паузы без футбола лично у меня никогда не было. Думаю, и у остальных игроков нашей команды тоже. Обычно самый большой перерыв зимой — месяц, может, месяц и одна неделя. А после такой паузы, как сейчас, тяжело втягиваться. Но настроение хорошее. Соблюдаем все меры безопасности и готовимся к первой игре.

— Какие, кстати, были ощущения без футбола?

— Угнетало, что сидишь дома и никуда не выйти. Мне это тяжело давалось — и психологически, и физически.

— Чем занимались дома?

— Как все — смотрел фильмы, поддерживал себя в форме. Когда была возможность, выходил, тренировался.

— Что интересного посмотрели?

— Чемпионат Белоруссии смотрел, потому что хоть какого-то футбола хотелось. Пару сериалов. На то, чтобы смотреть фильмы, меня больше девушка подталкивает. Из того, что видел, понравился российский сериал «Триггер».

— Как проходило общение с тренерским штабом?

— В соцсетях, на неделю вперед, давали расписание тренировок — то, что мы должны делать дома. Я лично занимался и над своими проблемными местами.

— Не очень, наверное, комфорт-но всё время тренироваться в квартире?

— Кто не хочет этого делать, всегда найдет кучу отмазок. А кто хочет — найдет способ. Если есть желание, можно из бутылок с водой делать гантели, использовать другие подручные средства.

— А у Вас какие тренажеры дома?

— Гантели забирал с базы, резинки, балансировочные сферы у меня есть. Можно сказать, такой маленький спортивный зал дома имеется.

— Насколько дисциплинированно вели себя на самоизоляции? Все требования соблюдали?

— Маски, перчатки — обязательно. На шашлыки выехали с девушкой два раза, но в такое место, где никого, кроме нас, не было.

— Все сейчас задают друг другу вопросы — болел ли кто-то из знакомых коронавирусом. Я имею в виду, не из профессиональной, футбольной среды.

— Да, у меня тоже есть такие знакомые. Поэтому наша семья вела себя ответственно, вдвойне внимательно относились к себе. Понимали, что это может произойти с любым.

Все были рады друг другу

— Как сейчас ощущаете себя на поле? Насколько долго надо будет набирать прежние кондиции?

— Чувствую себя хорошо, все-таки на карантине держал форму. Сейчас у нас тяжелые двухразовые тренировки. Но это в любом случае лучше, чем сидеть дома. А в каком мы находимся состоянии, наверное, больше будет понятно, когда проведем хотя бы один товарищеский матч.

— Вы все долго не виделись. О чем рассказываете сейчас друг другу? Все-таки за это время новостей много скопилось.

— По-моему, всё как всегда. Вообще сложилось впечатление, что мы расставались не на два месяца, а на неделю. Все были очень рады видеть друг друга.

— Вы сами, кстати, к какому мнению больше склонялись — надо продолжать чемпионат или всё же правильнее остановить его совсем?

— У меня было двоякое мнение. Вроде бы хотелось вернуться к футболу, и понимал, что это может быть опасно. Но от нас же ничего не зависело. Сказали играть — значит, будем играть. Думаю, правильное решение принято.

И уверен, что клуб создаст полностью безопасные условия. Нас сейчас тестируют через день.

— Как выглядят тренировки при нынешних требованиях? Многое поменялось?

— В масках все приезжают. Установлены дозаторы с дезинфекционными средствами. На базе установили кабины дезинфицирующие. Не моемся мы на базе, все вещи дома стираем. Какие-то есть неудобства — это да.

— Вот только в игре соблюдать социальную дистанцию будет непросто.

— Те, кто играет, они же все протестированы. Не думаю, что это проблема.

Отсиживаться в обороне не будем

— Какие у вас ожидания от концовки чемпионата?

— У нас нет конкретной задачи. Идем от игры к игре, ставим цель в каждом матче побеждать. А уже в конце сезона сядем и посмотрим, кто на каком месте.

— Но ведь плох тот футболист, который не мечтает играть в еврокубках.

— Конечно, все этого хотят, будем стараться. Но сейчас такая плотность в таблице. Можно два матча выиграть и оказаться в еврокубковой зоне, а можно два проиграть и скатиться вниз.

— Вы ведь теперь смотрите не только чемпионат Белоруссии, но и, наверняка, Германии. На Ваш профессиональный взгляд, повлияло ли на качество футбола то, что игры проходят без зрителей?

— Нет тех эмоций, когда на матче присутствуют болельщики. Складывается впечатление, как будто дружеские игры смотришь. Плюс меньше пауз стало в игре, споров нет с арбитром.

— Как с этим бороться, где искать дополнительные эмоции? Или десять процентов от вместимости стадиона дадут нужную энергетику?

— Думаю, что дадут. Сто процентов. А вообще спортсмена особо мотивировать не нужно. Он сам должен это делать, искать мотивацию в самом себе.

— Оглядываясь на прошедшую часть сезона, что можете занести в плюс лично себе?

— То, что я начал стабильно играть в основном составе. Тренерский штаб мне доверяет. Держусь за это и отдавать никому не хочу.

— В чем, на Ваш взгляд, Вам надо еще обязательно добавить?

— Во всех аспектах. И в своих сильных сторонах прибавлять, и слабые подтягивать. Нет предела совершенству.

— Вы ведь продлили аренду с «Арсеналом» до конца сезона?

— Именно так.

— А что будет потом?

— Пока не знаю. Но у «Арсенала» точно есть опция выкупа.

— Просто применительно к Вам периодически всплывают разные слухи — «Динамо», еще кто-то.

— Сейчас у меня все мысли о том, чтобы доиграть сезон, выжать максимум из себя.

— Но если уже два сезона Вы провели в Туле, значит, Вам здесь всё нравится?

— Конечно.

— А что именно?

— Коллектив хороший, руководство. Клуб всё делает для футболистов. Нам остается только играть и побеждать. Я полностью доволен всем, что у меня есть в «Арсенале».

— Порадуйте болельщиков — что мы увидим от «Арсенала» в концовке чемпионата?

— Во-первых, это будет атакующая игра. Мы никогда не будем отсиживаться в обороне и никого не боимся. Все видели, что даже с топовыми командами играли в относительно открытый футбол. Поэтому надеюсь, что они увидят атакующую игру, подкрепленную хорошим результатом.

Досье Myslo

Даниил Лесовой

Родился 12 января 1998 г.

Воспитанник «Динамо» (Киев).

Играл за дубль «Динамо» (Киев), молодежный состав петербургских команд «Зенит» и «Зенит-2». Игрок молодежной сборной России.

В «Арсенале» с июля 2018 г.

В чемпионатах России провел за тульскую команду 33 матча, забил 4 гола, отдал 2 голевые передачи.

Входит в число лучших игроков Премьер-лиги по количеству обводок.