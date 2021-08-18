Фото пресс-службы «Арсенала».
«Арсенал» отправил футболиста в аренду в Израиль
Ламек Банда будет выступать в «Маккаби».
20-летний замбийский полузащитник «Арсенала» Ламек Банда будет выступать на правах аренды в чемпионате Израиля. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
Арендное соглашение с «Маккаби» Петах-Тиква рассчитано до мая 2022 года.
Напомним, ранее Банда находился в аренде в «Маккаби» из Нетании.
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