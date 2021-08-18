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«Арсенал» отправил футболиста в аренду в Израиль
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» отправил футболиста в аренду в Израиль

Ламек Банда будет выступать в «Маккаби».

20-летний замбийский полузащитник «Арсенала» Ламек Банда будет выступать на правах аренды в чемпионате Израиля. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Арендное соглашение с «Маккаби» Петах-Тиква рассчитано до мая 2022 года.

Напомним, ранее Банда находился в аренде в «Маккаби» из Нетании.

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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 17:42 0
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