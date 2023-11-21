Туляки взяли четыре медали на Кубке Азии по тхэквондо

Фото: Минспорта Тульской области

С 17 по 19 ноября в Ташкенте проходили традиционные международные соревнования по тхэквондо «Кубок Азии». В составе национальной команды выступили шесть юных туляков, которые показали достойные результаты.

В дисциплине туль Александр Жимолостов завоевал золотую медаль, а Ксения Малашкина – бронзу. Кроме того, она заняла третье место в спарринге, а серебро в этой дисциплине досталось Кристине Фридрих.

В общекомандном зачете сборная России заняла второе место. Тульских спортсменов сопровождал на соревнования тренер Джахангир Сабуров.