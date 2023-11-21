В Туле торжественно открыли спортзал, обновленный в рамках программы «Самбо – в школу!»

Теперь ученики Центра образования №25 и воспитанники спортивной школы «Юность» будут заниматься в более комфортных условиях.

Во вторник, 21 ноября в Центре образования №25 торжественно открыли обновленный спортивный зал для занятий самбо. Благодаря федеральному партийному проекту «Zа самбо» по направлению «Самбо – в школу!» сюда были закуплены новый ковер, форма и баннеры.

Зал стал более удобным для занятий самбо, которое в этой школе очень любят. С 2005 года здесь проводятся тренировки спортивной школы «Юность»: три тренера-преподавателя занимаются с более, чем 30 спортсменами.

На торжественное открытие пришли Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, глава городской администрации Илья Беспалов, президент Тульской региональной общественной организации «Федерация самбо» координатор Всероссийского проекта «Самбо – в школу!» в Тульской области Владимир Бородаенко.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов:

– Уверен, с появлением современной, оборудованной площадки, желающих пополнить ряды спортсменов станет еще больше. И это важно. Развитию спорта и вовлечению граждан в занятия большое внимание уделяет губернатор Тульской области, правительство, администрация города. И качественная инфраструктура, материально-техническая база – залог успешного вовлечения людей разного возраста в здоровый образ жизни. То, что в городе такие залы начали появляться при школах – это говорит о еще большей популяризации национального вида спорта. Администрация города всегда будет помогать открывать такие спортивные объекты, чтобы вы росли крепкими, здоровыми, с сильным мужским характером.

Во время встречи с ребятами Илья Беспалов и Николай Воробьев вручили ребятам новую форму.

Тренер и сами спортсмены уверены: обновление в зале будет еще больше мотивировать ребят на новые победы.

Вадим Ворфоломеев, тренер высшей категории:

– У нас появилось современное и красивое оборудование, баннеры с Президентом Владимиром Путиным, который и сам имеет звание мастера спорта по самбо. Это зажигает ребят тренироваться еще упорнее. Занятия, кстати, у нас проходят на очень серьезном уровне. Занимаются не только школьники. Те, кто остался в спорте после окончания школы, тоже приходят сюда на тренировки. Среди них – чемпионка мира и Европы. Так что нам есть, кем гордиться!

Елена Алленова:

– Я занимаюсь самбо уже около десяти лет. Окончила школу, учусь в университете, но тренировки проходят здесь в родных стенах. Сейчас у меня уже есть звание мастера спорта России по самбо, я призер чемпионата России, победительница Первенства мира и Первенства Европы. В последнее время я не только сама тренируюсь в этом зале, но и занимаюсь с детьми. Поэтому мне приятно, что это место заиграло новыми красками, теперь хочется приходить сюда еще больше.

Никита Щербинин:

– Мне 14, но самбо я занимаюсь с детского сада, получается, уже восемь лет. Пришел однажды вслед за друзьями, а сейчас не представляю свою жизнь без тренировок. Я участвую в соревнованиях, выиграл Первенство Тулы по самбо, есть и другие награды.

Я всегда был упорным, но сейчас ощущаю, что сил на тренировки еще больше. После ремонта атмосфера в зале стала лучше, здесь стало комфортнее.

«Zа самбо» – один из крупнейших образовательных проектов, направленных на продвижение в российских школах данного вида спорта как основы здоровья и безопасности школьников, их национального единства и конкурентоспособности. Проект успешно реализуется в нашей стране с 2010 года. За это время к нему присоединились 77 субъектов Российской Федерации, 2500 школ и более 500 000 школьников. Обновление залов самбо проходит, в том числе при поддержке Госкорпорации Ростех.

В этом году самбо исполнилось 85 лет. В Туле им занимаются свыше 600 человек в спортивной школе олимпийского резерва «Юность», в спортивной школе «Металлург», в областной спортивной школе олимпийского резерва по единоборствам, в Тульской областной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Тульские самбисты неоднократно становились победителями и призерами областных, всероссийских и международных соревнований, первенств и чемпионатов Европы и мира.