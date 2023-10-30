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Тула примет Матч Звезд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова МХЛ
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тула примет Матч Звезд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова МХЛ

Два ярких хоккейных события пройдут в Ледовом дворце 2 и 3 декабря.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с инициативой провести в Туле Матч Звезд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги. Губернатор Алексей Дюмин поддержал это предложение.

Жителей и гостей области ждет большой праздник спорта с зонами развлечений. В дни матчей Ледовый дворец Тулы готов принять более 3000 зрителей, которые станут свидетелями ярких и бескомпромиссных игр. О начале продажи билетов будет объявлено дополнительно.

2 декабря — Матч Звезд Женской хоккейной лиги

Тула впервые примет встречу лучших хоккеисток России, среди которых многократные участницы Олимпийских игр и призеры чемпионатов мира. Посетителей матча ждут яркая игра и конкурсы в перерывах.

Результат Матча Звезд ЖХЛ непредсказуем: по итогам пяти игр команда Запада лидирует в противостоянии с минимальным перевесом — 3:2.

Тула — шестой город, который принимает Матч Звезд ЖХЛ. Предыдущие игры проводились в Уфе (2017), Астане (2018), Нижнекамске (2019), Москве (2020) и Челябинске (2022). Их посетили более 23 тысяч зрителей.

3 декабря — Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги

Кубок Вызова — матч лучших игроков Молодежной хоккейной лиги. Два традиционных соперника — сборные Запада и Востока — оспаривают трофей и право называть свою конференцию сильнейшей.

В 12 матчах за Кубок Вызова приняли участие 500 игроков, 109 из них — игроки команд КХЛ в сезоне 2023/2024. Участниками Кубка Вызова были звезды российского хоккея — Никита Гусев, Виктор Антипин, Владимир Ткачёв, Никита Нестеров, Константин Окулов, Никита Трямкин и многие другие.

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