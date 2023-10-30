Тулякам с инвалидностью предложат около 100 рабочих мест на ярмарке вакансий 3 ноября

3 ноября Центр занятости населения приглашает туляков с инвалидностью принять участие в ярмарке трудоустройства на предприятия различных сфер.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что дает дополнительные возможности для трудоустройства. Каждый соискатель имеет возможность пройти собеседование с несколькими работодателями и лично задать все интересующие вопросы.

Работодатели готовы предложить 100 вакантных рабочих мест для соискателей с инвалидностью различных специальностей.

Среди вакансий: водитель, слесарь-инструментальщик 4 разряда-6 разряда, инженер-программист, мастер участка, массажист, парикмахер, мастер маникюра, младший воспитатель, повар, педагог-организатор, специалист по социальной работе и др.

В программе открытого отбора предприятия:

ПАО «НПО „Стрела“;

ООО «Сфера»;

ТРОО «Центр социальной реабилитации инвалидов „Березень“;

АО «Тулагоргаз»;

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»;

ООО «Волоть»;

ООО «Тульское производственное предприятие „Квант“;

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»;

ТРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»;

Филиал ПАО «Квадра» — «Центральная генерация».

Открытый отбор состоится 3 ноября с 10.00 до 12.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации 34.