  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам с инвалидностью предложат около 100 рабочих мест на ярмарке вакансий 3 ноября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулякам с инвалидностью предложат около 100 рабочих мест на ярмарке вакансий 3 ноября

Тулякам с инвалидностью предложат около 100 рабочих мест на ярмарке вакансий 3 ноября

3 ноября Центр занятости населения приглашает туляков с инвалидностью принять участие в ярмарке трудоустройства на предприятия различных сфер.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что дает дополнительные возможности для трудоустройства. Каждый соискатель имеет возможность пройти собеседование с несколькими работодателями и лично задать все интересующие вопросы.

Работодатели готовы предложить 100 вакантных рабочих мест для соискателей с инвалидностью различных специальностей.

Среди вакансий: водитель, слесарь-инструментальщик 4 разряда-6 разряда, инженер-программист, мастер участка, массажист, парикмахер, мастер маникюра, младший воспитатель, повар, педагог-организатор, специалист по социальной работе и др.

В программе открытого отбора предприятия:

  • ПАО «НПО „Стрела“;
  • ООО «Сфера»;
  • ТРОО «Центр социальной реабилитации инвалидов „Березень“;
  • АО «Тулагоргаз»;
  • ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»;
  • ООО «Волоть»;
  • ООО «Тульское производственное предприятие „Квант“;
  • ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»;
  • ТРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»;
  • Филиал ПАО «Квадра» — «Центральная генерация».

Открытый отбор состоится 3 ноября с 10.00 до 12.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации 34. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 15:27 +2
Другие статьи по темам
Событие
ярмарка вакансийтулякиинвалидность
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Возле бара на ул. Кутузова на туляка напали неизвестные и отобрали деньги
Возле бара на ул. Кутузова на туляка напали неизвестные и отобрали деньги
Тула примет Матч Звезд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова МХЛ
Тула примет Матч Звезд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова МХЛ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.