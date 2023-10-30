Тулякам с инвалидностью предложат около 100 рабочих мест на ярмарке вакансий 3 ноября

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что дает дополнительные возможности для трудоустройства. Каждый соискатель имеет возможность пройти собеседование с несколькими работодателями и лично задать все интересующие вопросы.
Работодатели готовы предложить 100 вакантных рабочих мест для соискателей с инвалидностью различных специальностей.
Среди вакансий: водитель, слесарь-инструментальщик 4 разряда-6 разряда, инженер-программист, мастер участка, массажист, парикмахер, мастер маникюра, младший воспитатель, повар, педагог-организатор, специалист по социальной работе и др.
В программе открытого отбора предприятия:
- ПАО «НПО „Стрела“;
- ООО «Сфера»;
- ТРОО «Центр социальной реабилитации инвалидов „Березень“;
- АО «Тулагоргаз»;
- ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»;
- ООО «Волоть»;
- ООО «Тульское производственное предприятие „Квант“;
- ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»;
- ТРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»;
- Филиал ПАО «Квадра» — «Центральная генерация».
Открытый отбор состоится 3 ноября с 10.00 до 12.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации 34.