Вильфанд спрогнозировал теплую «египетскую» ночь

В ночь на 1 ноября в Москве температура будет приближаться к рекордным значениям за всю историю наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Пик тепла прогнозируется в Москве в среду. Воздушные массы будут поступать с севера африканского континента и принесут невероятное тепло. Ночь египетская: ночные температуры — плюс 7-9, а дневные — плюс 10-12, по области — даже до плюс 13 градусов. Температура приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдений, — сказал Вильфанд в интервью Агентству городских новостей «Москва».

По его словам, аномалия составит семь градусов. Такая температура характерна для последних чисел сентября и начала октября.

Отметим, что такая же погода ожидается в ряде регионов ЦФО. В частности, «египетская» ночь, ждет и Тульскую область.