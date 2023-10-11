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В Туле стартовали межрегиональные соревнования по боксу памяти Романа Жабарова
Фото минспорта Тульской области

В Туле стартовали межрегиональные соревнования по боксу памяти Романа Жабарова

В турнире соревнуются порядка 350 спортсменов.

11 октября в спорткомплексе «Металлург» стартовали межрегиональные соревнования по боксу класса «Б» памяти выдающегося тульского тренера Романа Жабарова.

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Спортсменов приветствовал министр спорта Дмитрий Яковлев.

— Бокс — это в первую очередь характер. И сегодня у вас есть возможность продемонстрировать его на ринге. Тренеры вкладывают в вас знания, силу и опыт, которыми вы должны грамотно распоряжаться. Не подведите их! Желаю провести честные, красивые поединки и обойтись без травм, — сказал министр.

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В турнире участвуют порядка 350 боксеров в возрасте от 13 лет из Москвы, Чувашии и Карелии, а также Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Московской, Орловской, Тульской, Тамбовской, Тверской, Ярославской, Смоленской, Пензенской областей.

Победитель соревнований будет определен 14 октября.

 

Роман Жабаров — уроженец Тулы. Начал тренироваться у заслуженного мастера спорта Виктора Михайлова сразу после окончания Великой Отечественной войны. Был финалистом юношеского первенства Московского ДСО «Динамо» и чемпионом Ленинградского военного округа, чемпионом Тулы и области, а с 1956 года стал тренировать команду «Торпедо» Тульского комбайнового завода.

Под руководством Романа Жабарова шесть тульских боксеров стали мастерами спорта.

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