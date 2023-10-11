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Туляк нанял «киллера» для двойного убийства: дело начали рассматривать заново

Туляк нанял «киллера» для двойного убийства: дело начали рассматривать заново

Юрия Степанова будут судить за самоуправство и приготовление к двойному убийству из-за наследства.

В Туле заново начали рассматривать уголовное дело в отношении 65-летнего Юрия Степанова. Мужчина обвиняется в самоуправстве и в приготовлении к убийству двух человек.

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Напомним, в августе 2022 года обвиняемый решил заказать убийство 42-летнего пасынка и его 31-летней сожительницы. Мотив — квартира, которая досталась пасынку от его мамы. Мужчина искал киллера среди знакомых, обещая вознаграждение в миллион рублей. В качестве предоплаты он передал «киллеру», который уже сообщил о готовящемся преступлении в полицию, 50 000 рублей.

15 августа 2022 года «киллер» встретился с подозреваемым в гаражном кооперативе и сообщил, что выполнил заказ. После этого Степанова задержали сотрудники полиции.

6 марта 2023 года в суде был поставлен вопрос о необходимости возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. Суд пришел к выводу, что формулировка обвинения об умысле Степанова и квалификация его действий являются противоречивыми. Это нарушает право фигуранта на защиту. Дело вернули в прокуратуру, но снова направили в суд — после устранения противоречий в обвинительном заключении.

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Фотограф:
сегодня, в 16:46 0
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