Тульский «Арсенал» оштрафовали из-за поведения болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать тульский «Арсенал» по итогам матча с московским «Динамо». За скандирование болельщиками оскорбительных выражений оружейникам придется выплатить 30 000 рублей.

Кроме того, на три матча дисквалифицирован тренер «Арсенала» Анри Хагуш за мат в адрес судейской бригады. Также за оскорбительное поведение Хагуш оштрафован на 200 тыс. рублей.