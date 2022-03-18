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Тульский «Арсенал» оштрафовали из-за поведения болельщиков

Тульский «Арсенал» оштрафовали из-за поведения болельщиков

Фанаты скандировали оскорбительные речевки.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать тульский «Арсенал» по итогам матча с московским «Динамо». За скандирование болельщиками оскорбительных выражений оружейникам придется выплатить 30 000 рублей.

Кроме того, на три матча дисквалифицирован тренер «Арсенала» Анри Хагуш за мат в адрес судейской бригады. Также за оскорбительное поведение Хагуш оштрафован на 200 тыс. рублей.

Сюжет: Арсенал
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