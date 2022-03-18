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В Тульской области стартовал конкурс грантов на поддержку молодежных инициатив

В Тульской области стартовал конкурс грантов на поддержку молодежных инициатив

Заявки принимаются до 20 апреля.

17 марта стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов правительства Тульской области на поддержку молодежных инициатив.

Получить гранты могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Тульской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 20 апреля. Размер гранта — до 200 тыс. рублей.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте министерства молодежной политики Тульской области.

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