Тульский филиал Почты России возглавил Антон Калугин

На этом посту он сменил Сергея Сергиевского.

Директором Управления федеральной почтовой связи Тульской области стал Антон Калугин, ранее занимавший аналогичную должность на Дальнем Востоке.

Как сообщает пресс-служба Почты России, приоритетными задачами Калугина на посту руководителя станут построение эффективной деятельности почтовых отделений Тульской области, повышение доступности услуг почтовой связи в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, развитие логистики, а также внедрение и реализация новых проектов на территории региона.

Антон Калугин родился в 1983 году, окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности «Экономика и управление на предприятии связи». С 2002 года трудовая деятельность Антона Калугина связана с Почтой России. За почти 20 лет работы в компании он прошел путь от оператора до руководителя Управления федеральной почтовой связи.

С 2019 года работал на территории Дальневосточного федерального округа на должности директора УФПС Магаданской области и УФПС Еврейской автономной области.