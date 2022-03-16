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Тренера тульского «Арсенала» Анри Хагуша дисквалифицировали на три игры за мат в адрес судьи

Тренера тульского «Арсенала» Анри Хагуша дисквалифицировали на три игры за мат в адрес судьи

И оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что тренера тульского «Арсенала» Анри Хагуша дисквалифицировали на три матча. Об этом пишут спортивные СМИ.

Напомним, в игре оружейников с «Динамо» Хагуш был удален с поля за нецензурную брань в адрес судейской бригады.

Также за оскорбительное поведение тренер оштрафован на 200 тыс. рублей.

Сюжет: Арсенал
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:40 0
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