Тренера тульского «Арсенала» Анри Хагуша дисквалифицировали на три игры за мат в адрес судьи
И оштрафовали на 200 тыс. рублей.
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что тренера тульского «Арсенала» Анри Хагуша дисквалифицировали на три матча. Об этом пишут спортивные СМИ.
Напомним, в игре оружейников с «Динамо» Хагуш был удален с поля за нецензурную брань в адрес судейской бригады.
Также за оскорбительное поведение тренер оштрафован на 200 тыс. рублей.
13 марта, в 17:00, 24 10134 -4
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11 марта, в 09:04, 16 1503 0
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