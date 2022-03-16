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ВТБ Лизинг предлагает дорожно-строительным компаниям китайскую технику XCMG в наличии

ВТБ Лизинг предлагает дорожно-строительным компаниям китайскую технику XCMG в наличии

Оформляя технику в лизинг, клиенты могут выбрать различные опции финансирования.

ВТБ Лизинг в рамках партнерских отношений с PROMEXX GROUP предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям дорожно-строительную технику XCMG в наличии. У поставщика доступны к приобретению фронтальные погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, катки, асфальтоукладчики, автокраны, буровые установки.
 
Оформляя технику в лизинг, клиенты могут выбрать различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг.
 
В 2021 году клиенты ВТБ Лизинг приобрели в три раза больше техники XCMG, чем годом ранее. Наибольшей популярностью пользовались фронтальные погрузчики (53% от всех продаж марки), дорожные катки (20%), автокраны (17%), а также бурильно-крановая техника, экскаваторы и грейдеры (совокупно 10%).
 
«Мы предлагаем клиентам качественную китайскую технику XCMG, которая пользуется постоянным спросом у дорожно-строительных компаний. На сегодняшний день финансовая аренда обладает рядом преимуществ, благодаря которым этот инструмент остается одним из самых доступных и выгодных на рынке. Во-первых, клиент может выбрать любую опцию финансирования в зависимости от возможностей бизнеса. Во-вторых, он может сэкономить до 40% от стоимости техники по договору лизинга за счет налоговых преференций доступных для компаний на общей системе налогообложения», — прокомментировал начальник управления по развитию бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.
 
Как заявляют в компании PROMEXX MACHINERY, в настоящее время марка XCMG не имеет ограничений и рисков в производстве и поставке на территорию России, связанных с COVID и санкционной политикой, в отличие от американских, европейских, японских и корейских брендов.
 
«Мы стараемся поддерживать наличие техники на складе, чтобы клиентам не приходилось терять время в ожидании поставки. Сейчас в стоке находятся до 700 единиц техники и оборудования», — отметил представитель поставщика.
 
Китайская техника XCMG продается в России с 2012 года. По данным производителя, все машины и оборудование этого бренда востребованы за счет высокого качества сборки, надежности, долговечности и возможности адаптации к работе в различных климатических условиях.
 
PROMEXX MACHINERY является официальным дилером XCMG в России. Компания осуществляет комплексные решения по поставке, вводу в эксплуатацию, обучению, техническому и сервисному обслуживанию в гарантийный и послегарантийный период китайской техники.
 
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