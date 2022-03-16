Как и когда тулякам получить путевку в детский лагерь

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Рассказываем, как можно подать заявление.

Заявления можно подать через «Госуслуги71». Родителям и законным представителям необходимо заранее проверить регистрацию на портале и указать в личном кабинете данные ребенка.

Для организации работы портала без сбоев подать заявление можно будет поэтапно согласно нижеприведенному графику.

Прием заявлений на получение путевок в загородные лагеря санаторного типа, расположенные в Тульской области и Краснодарском крае, начнется:

с 9.00 4 апреля — для заявителей, дети которых зарегистрированы в МО г. Тула (для всех остальных муниципальных образований доступ к системе будет закрыт);

— для заявителей, дети которых зарегистрированы в МО г. Тула (для всех остальных муниципальных образований доступ к системе будет закрыт); с 9.00 6 апреля — для заявителей, дети которых зарегистрированы на территории муниципальных образований город Алексин, город Донской, город Ефремов, город Новомосковск, Киреевский район, Узловский район, Щекинский район;

с 9.00 7 апреля — для заявителей, дети которых зарегистрированы на территории муниципальных образований рабочий поселок Новогуровский, Славный, Арсеньевский район, Белевский район, Богородицкий район, Веневский район, Воловский район, Дубенский район, Заокский район, Каменский район, Кимовский район, Куркинский район, Одоевский район, Плавский район, Суворовский район, Тепло-Огаревский район, Чернский район, Ясногорский район.

При подаче заявления понадобится медицинская справка по форме 070/у (в систему добавлена строка, где нужно указать ее дату и номер).

Без справки подача заявления на получение путевки невозможна.

Прямая ссылка на получение услуги по предоставлению путевки в детский оздоровительный лагерь санаторного типа http://www.gosuslugi71.ru/?OnlineService=57124.

Прием заявлений на получение путевок в загородные лагеря, расположенные в Тульской области:

с 9.00 20 апреля — для заявителей, дети которых зарегистрированы на территории Тульской области (за исключением муниципального образования город Тула);

— для заявителей, дети которых зарегистрированы на территории Тульской области (за исключением муниципального образования город Тула); с 9.00 25 апреля — для заявителей, дети которых зарегистрированы на территории муниципального образования город Тула.

Прямая ссылка на получение услуги по предоставлению путевки в детский оздоровительный лагерь загородного типа: https://www.gosuslugi71.ru/?OnlineService=3927173.

Если семья находится в трудной жизненной ситуации, то родители в течение всего года могут обращаться в учреждение соцзащиты по месту регистрации с заявлением на получение для ребенка путевки в санаторий (по медицинским показаниям) или в загородный лагерь.

Министерство труда и социальной защиты Тульской области планирует закупить более 3000 путевок в санатории и свыше 2000 — в загородные оздоровительные лагеря.

Кроме того, порядка 3300 путевок приобретаются администрациями муниципальных образований региона.

Количество приобретенных путевок ограничено действующими санитарными правилами, предписывающими заполнять учреждения для отдыха детей не более чем на 75%.

Право на получение путевок имеют дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно (а также дети, не достигшие возраста 7 лет, являющиеся гражданами РФ, постоянно проживающие на территории Тульской области и зачисленные в текущем календарном году в общеобразовательную организацию).