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БК «Новомосковск» дважды обыграл «Нефтехимик»

БК «Новомосковск» дважды обыграл «Нефтехимик»

Матчи состоялись в Туле в СК «Новое поколение».

12 и 13 февраля баскетбольный «Новомосковск» сыграл домашние матчи против тобольского «Нефтехимика». Наши спортсмены оказались сильнее в двух противостояниях.

Первый матч завершился со счетом 82:77 (24:25, 23:18, 14:17, 21:17), второй — 81:78 (23:24, 24:16, 10:21, 24:17).

Следующие игры для БК «Новомосковск» пройдут на выезде 22 и 23 февраля. В рамках Суперлиги-2 команда сыграет со ставропольским «Динамо».

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:40 0
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