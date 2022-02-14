БК «Новомосковск» дважды обыграл «Нефтехимик»

Матчи состоялись в Туле в СК «Новое поколение».

12 и 13 февраля баскетбольный «Новомосковск» сыграл домашние матчи против тобольского «Нефтехимика». Наши спортсмены оказались сильнее в двух противостояниях.

Первый матч завершился со счетом 82:77 (24:25, 23:18, 14:17, 21:17), второй — 81:78 (23:24, 24:16, 10:21, 24:17).

Следующие игры для БК «Новомосковск» пройдут на выезде 22 и 23 февраля. В рамках Суперлиги-2 команда сыграет со ставропольским «Динамо».