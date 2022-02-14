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Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит

Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит

Наш город попал в десятку регионов-лидеров по сдаче в аренду больших квартир. Тульский лот – 170 «квадратов».

На московском рынке объявления о сдаче в аренду квартир с метражом 500+ исчисляются десятками, а с метражом 300+ и вовсе сотнями. Актуальный рекорд — 811 кв. м — принадлежит пентхаусу в доме по соседству с парком Покровское-Стрешнево.

Аналитики ЦИАН составили рейтинг, который включает города ЦФО с самыми крупными квартирами, предназначенными для сдачи в аренду. Десятку лидеров рейтинга замкнула Тула, в которой сдается в аренду 5-комнатная квартира в 170 кв. м. 

Она расположена в кирпичном доме по улице Льва Толстого — в полукилометре от ЦПКиО и в полутора километрах от кремля. Квартира подходит тем, кто готов тратить на аренду по 70 тыс. рублей ежемесячно. «Коммуналка» обойдется дополнительно в 15 тыс. рублей.

Галерея
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 1
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 2
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 3
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 4
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 5
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 6
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 7
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 8
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 9
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 10
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 11
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 12
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 13
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 14
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 15
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 16
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 17
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 18
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 19
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 20
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 21
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 22
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 23
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 24
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 25
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 26
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 27
Самая большая квартира в аренду в Туле: как она выглядит и сколько стоит, Фото: 28
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В Белгороде за 60 тыс. рублей (и 8 тыс. рублей за коммунальные услуги) предлагают арендовать квартиру почти в два раза больше – 250 кв. м. Окна выходят на обширную дубраву, которую принято называть «Урочище Массив».

В Калуге, кстати, которая на 9 месте по площади квартиры, выставленной на  аренду, аренда значительно дешевле тульской. Там 5-комнатная квартира в 180 кв. м. обойдется всего в 50 тыс. рублей в месяц. Планировкой предусмотрены пять жилых комнат, два санузла и три лоджии. Внутри выполнен дизайнерский ремонт.

За эти же деньги (+10 тыс. «коммуналка») в Липецке можно арендовать оригинальную двухуровневую квартиру в 220 кв. м. Она отделана и обставлена в духе «тяжеловесной классики». К услугам постояльцев пять комнат (от 10 до 40 кв. м), две лоджии и веранда-столовая. 

Также за 50 тыс. рублей (+8 тыс. рублей – коммунальные платежи) в месяц в Иваново предлагают жить в четырехкомнатной квартире площадью 236 кв. м, оснащенной двумя душевыми кабинами и ванной джакузи. 

В Курске и вовсе за 30 тыс. рублей в месяц можно пожить в квартире в 210 кв. м. Эту двухуровневая квартира в клубном доме. Только без мебели и бытовой техники. 

В Брянске за 5-комнатную квартиру в 200 кв. м просят уже 95 тыс. рублей. Дом расположен недалеко от парка имени 1000-летия Брянска. Пятая часть метража (40 кв. м) приходится на кухонную зону.

 

Во Владимире аренда квартиры в 240 кв. м. обойдется 150 тыс. рублей в месяц. 

Имея свободные 100 тыс. рублей, можно месяц пожить в двухуровневой квартире площадью 300 кв. м. в Воронеже. Всего в 800 метрах от неё - набережная и четыре сквера. Отдельные помещения отведены под кинозал, сауну, кабинет, большую гардеробную. 

 

Самая дорогая квартира в ЦФО сдается в Ярославле. За последнее время на ярославском рынке не появилось объекта равного по своим параметрам двухуровневой квартире (280 кв. м) из особняка на Революционной улице. В плане локации с ней фактически невозможно конкурировать: дом находится на Воскресенском бульваре — посреди уникальной исторической застройки, в непосредственной близости от областной Думы, офисов правительственных учреждений, старинного Спасо-Афанасьевского монастыря, Демидовского сада. За эту квартиру просят 170 тыс. рублей в месяц.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:10 0
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