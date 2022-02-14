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Центральный переулок Тулы частично заблокирован из-за ДТП с каршерингом
Фото: предоставлено очевидцем.

Центральный переулок Тулы частично заблокирован из-за ДТП с каршерингом

Напротив дома № 20 столкнулись два легковых автомобиля.

Вечером 14 февраля в Центральном переулке в Туле произошло ДТП с участием двух машин. Как сообщил в редакцию очевидец, напротив дома № 20 по касательной столкнулись Mercedes-Benz и Volkswagen Polo. Второй автомобиль принадлежит сервису каршеринга.
 
В результате происшествия никто не пострадал, однако участники ДТП частично заблокировали проезд через Центральный переулок.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:12 +3
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