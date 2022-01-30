СМИ: Матч между «Арсеналом» и «Акроном» отменен из-за вспышки коронавируса в тульской команде

Фото пресс-службы "Арсенала".

Товарищеская игра между «Арсеналом» и «Акроном», которая должна была состояться сегодня в 11.30, отменена. Как пишет «Матч ТВ», в тульской команде — вспышка коронавируса, более 10 игроков получили положительные тесты.

Однако пресс-служба оружейников назвала другую причину происходящего:

- На 30 января нашим клубом было запланировано два контрольных матча — против «Акрона» (Тольятти) и «Нови Позар» из Сербии. Однако в команде Миодрага Божовича возникли проблемы с составом из-за большого количества травмированных футболистов. Матч с клубом «Нови Позар» пройдет по графику. Начало встречи в 17.00.