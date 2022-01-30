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Где в Туле 31 января отключат электроэнергию

Где в Туле 31 января отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

31 января специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии в Туле не будет по следующим адресам:

  • ул. Макаренко 12−20, 17−25,
  • пер. Соснянский 7−13,
  • ул. Мирная 1−8, 8-а,
  • пер. Охотный 2, 6, 7,
  • ул. Карбышева 1−25, 20−44,
  • ул. Кольцевая 1-а-15,
  • ул. Ушинского 14-а, 14-б, 14−38, 30- а-б-г, 36-а, 40-а-б, 50.
  • село Глухие поляны, 18-б.
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