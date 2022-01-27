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Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов заразился коронавирусом
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов заразился коронавирусом

Он проходит лечение в Туле и вынужден пропустить очередной сбор команды.

Тульский «Арсенал» находится на втором сборе в турецком Белеке. Однако у нашей команды есть потери. Из строя выбыл голкипер Михаил Левашов – как сообщает пресс-служба клуба, у него диагностирован коронавирус:

«Во время паузы между сборами почувствовал недомогание вратарь Михаил Левашов. По итогам тестирования у него был обнаружен COVID-19. На данный момент Михаил изолирован и проходит лечение в Туле. Желаем ему скорейшего возвращения в состав».

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сегодня, в 21:05 −1
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