Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов заразился коронавирусом

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» находится на втором сборе в турецком Белеке. Однако у нашей команды есть потери. Из строя выбыл голкипер Михаил Левашов – как сообщает пресс-служба клуба, у него диагностирован коронавирус:

«Во время паузы между сборами почувствовал недомогание вратарь Михаил Левашов. По итогам тестирования у него был обнаружен COVID-19. На данный момент Михаил изолирован и проходит лечение в Туле. Желаем ему скорейшего возвращения в состав».