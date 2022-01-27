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Молодежный центр «Родина» приглашает туляков на «Арт-выходные»

Молодежный центр «Родина» приглашает туляков на «Арт-выходные»

Участников проекта ждут увлекательные мастер-классы и образовательные интенсивы от лучших экспертов в области креативных индустрий.

В субботу, 29 января, в молодежном многопрофильном центре «Родина» стартует новый ежемесячный проект «Арт-выходные». В 12.00 там состоится встреча с арт-директором, основателем дизайн-группы Pro-Obraz и школы проектов ARTiKA, участником Недели моды в Москве Леной Карин.

Мероприятие будет интересно молодым дизайнерам, создателям предметов интерьера и украшений. Лена Карин расскажет, как воплотить в жизнь самую невероятную идею, подать и продать ее обществу и как успешно запустить любой стартап с нуля. А в 15.00 Софья Шемякина проведет мастер-класс по росписи на футболках.

В воскресенье, 30 января, в 12.00, пройдёт интерактивная лекция «Изображение, звук и магия кода» с одним из ведущих специалистов России в области science-art, кандидатом культурологии, искусствоведом и автором инстаграм-блога про искусство «Тарзанка над вечностью» Ольгой Ремневой.

В тот же день, в 15.00, пройдёт творческий мастер-класс от Екатерины Недбайло – все желающие научатся превращать обычную стеклянную банку в стильный предмет интерьера.

Количество участников ограничено, предварительная запись доступна здесь.

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