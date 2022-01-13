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Хоккейный «АКМ» победил «Дизель» по буллитам
Фото пресс-службы ХК «Дизель».

Хоккейный «АКМ» победил «Дизель» по буллитам

Матч состоялся в Пензе.

Тульский «АКМ» победил пензенский «Дизель» по буллитам. Первый период закончился со счетом 1:1. Хозяева реализовали позиционную атаку, гости ответили голом в большинстве, отличился Яковлев. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Во втором периоде единственную шайбу забросили хозяева. На второй перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Дизеля».

В третьем периоде хозяева увеличили преимущество, забив третью шайбу. Казалось, все идет к уверенной победе пензенцев, но последняя минута изменила исход матча. Ровно за минуту до конца основного времени Даниил Аноп сократил отставание в счете — 3:2. А за секунду до конца Ислам Хасанов забил гол, который перевел встречу в овертайм.

В дополнительной пятиминутке заброшенных шайб зрители не увидели.

Лучше пробили буллиты хоккеисты «АКМ». Решающий бросок реализовал Михаил Шалагин.

Тульская команда продолжает борьбу за место в плей-офф.

Алексей Ждахин, главный тренер ХК «АКМ»:

— Для нас сейчас каждая игра — как последняя. Зона плей-офф — она вроде бы рядышком, но пока туда залезть не можем. Очень много было блокировок. Были ошибки, но тем не менее самоотдача была на высочайшем уровне сегодня. И очень рад, что за все игры, которые мы провели в чемпионате, нам первый раз удалось отыграться. Характер у команды есть, команда сплачивается, думаю, все будет нормально.

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сегодня, в 09:48 0
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