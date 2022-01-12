Крупные торговые сети ограничат наценку на базовые продукты

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Представители крупных торговых сетей X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»), «Магнит» и «Бристоль» уведомили антимонопольную службу о намерении ограничить в 2022 году рост цен на социально значимые продукты. Как пишет «Коммерсантъ», наценка составит 10%.

Власти рассчитывают, что эту инициативу поддержат другие торговые сети, но эксперты полагают, что это может привести к серьёзным убыткам для мелких продавцов, не способных покрыть убытки за счёт объёма продаж.

В X5 сообщили, что наценка будет ограничена более чем на 20 товарных категорий. «Магнит» готов заморозить цены на 200% товарных позиций, входящих в 25 категорий базовых продуктов, среди которых вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло и гречка.

По предварительным данным Росстата, в 2021 году продукты подорожали на 10,6%. Рост цен стал одной из основных причин высокой инфляции в стране: в прошлом году она достигла 8,39%, а в 2020 году держалась на уровне 4,91%.