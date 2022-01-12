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Крупные торговые сети ограничат наценку на базовые продукты
Фото из архива Myslo

Крупные торговые сети ограничат наценку на базовые продукты

Прибыль ритейлеров от продажи социально значимых продовольственных товаров не превысит 10%.

Представители крупных торговых сетей X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»), «Магнит» и «Бристоль» уведомили антимонопольную службу о намерении ограничить в 2022 году рост цен на социально значимые продукты. Как пишет «Коммерсантъ», наценка составит 10%.

Власти рассчитывают, что эту инициативу поддержат другие торговые сети, но эксперты полагают, что это может привести к серьёзным убыткам для мелких продавцов, не способных покрыть убытки за счёт объёма продаж.

В X5 сообщили, что наценка будет ограничена более чем на 20 товарных категорий. «Магнит» готов заморозить цены на 200% товарных позиций, входящих в 25 категорий базовых продуктов, среди которых вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло и гречка.

По предварительным данным Росстата, в 2021 году продукты подорожали на 10,6%. Рост цен стал одной из основных причин высокой инфляции в стране: в прошлом году она достигла 8,39%, а в 2020 году держалась на уровне 4,91%.

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:05 +1
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