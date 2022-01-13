Для Государственного архива Тульской области построят здание за 2 млрд рублей

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Предполагается, что его возведут в Нижней Китаевке.

Для Государственного архива Тульской области построят здание, площадь которого составит почти 20 тыс. кв. м. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора — председатель правительства Валерий Шерин.

Планируется, что здание возведут в деревне Нижняя Китаевка, а сдадут в эксплуатацию в декабре 2025 года.

В документе уточняется, что предельная сметная стоимость объекта составляет 2 015 786, 8 тыс. рублей.

Распорядителем бюджетных средств является министерство культуры Тульской области.