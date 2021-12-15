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Хоккейный «АКМ» обыграл «Омские Крылья» – 7:3
Фото пресс-службы «АКМ».

Хоккейный «АКМ» обыграл «Омские Крылья» – 7:3

Следующий матч наша команда проведет в Туле 21 декабря в 19.00.

«АКМ» продолжил домашнюю серию матчем против «Омских Крыльев». Выявить сильнейшего команды смогли за три периода. Итоговый счет — 7:3 в пользу туляков.

Как сообщает пресс-служба «АКМ», наши хоккеисты смогли повторить свой исторический рекорд по заброшенным шайбам в одном матче. Героями встречи стали Михаил Шалагин (дубль), Евгений Шакуров, Даниил Аноп, Булат Набиуллин, Ислам Хасанов и Яков Селезнев.

Лучшим в матче по версии игроков клуба из оружейной столицы стал нападающий Даниил Аноп, который отметился дебютной шайбой в ВХЛ.

Алексей Ждахин, главный тренер «АКМ»:

— Нам немного удалась командная игра. Ребята контролировали ход игры, очень много бросали. Они сделали все то, что мы их просили. Игра сегодня удалась.

На тему реализации уже говорили. Научить нападающих забивать очень сложно. Мы можем только объяснить им, как бросать, с каких позиций. Но все должно быть в голове хоккеиста, он сам должен понимать, как нужно работать, чтобы забивать. Если у него есть хороший кистевой бросок, то он должен знать, как им пользоваться.

Мы играли практически без выходных и сейчас есть возможность немного передохнуть. А дальше будем готовиться к следующему матчу. И хорошо, что есть время, потому что у «Тамбова» произошла смена тренерского штаба. Будем изучать новые тактические действия. А игра уже покажет, как мы к ней подготовились.

Следующую встречу «АКМ» проведет дома 21 декабря против ХК «Тамбов». Начало матча в 19.00.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:03 0
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