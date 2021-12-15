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Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 233 случая заболевания и 11 смертей

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 233 случая заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за прошлые сутки подтвердились 233 случая коронавируса, 215 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 71 549 жителей региона, 63 002 вылечились, 4065 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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