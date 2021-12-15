Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 233 случая заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за прошлые сутки подтвердились 233 случая коронавируса, 215 человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 71 549 жителей региона, 63 002 вылечились, 4065 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 13:15, 32 867 -2
вчера, в 11:43, 14 1318 -5
вчера, в 10:35, 226 2371 -34
13 декабря, в 12:20, 9 1734 -1
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