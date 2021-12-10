В Тульской области в колонию пытались передать гаджеты в еде

В исправительной колонии строгого режима №7 Щекинского района пресечена попытка доставки осужденным Wi-Fi роутера и 8 сотовых телефонов, спрятанных в сыре, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

9 декабря при досмотре передачи, которая предназначалась

осужденному Т., отбывающему 11-летний срок за незаконный оборот наркотических средств, в четырех вакуумных пакетах с сыром были обнаружены и изъяты: Wi-Fi роутеров, 8 сотовых телефонов, 7 сим-карт, 7 USB-шнуров, 5 аудио-гарнитур, 7 зарядных устройств.

По данному факту сотрудниками исправительной колонии №7 проводится проверка.