новости
новости
Регистрация
Два игрока «Арсенала» номинированы на футбольную премию «Первая пятерка»

Два игрока «Арсенала» номинированы на футбольную премию «Первая пятерка»

Награда вручается лучшему молодому футболисту года в РПЛ.

Игроки тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич и Данил Степанов номинированы на ежегодную национальную премию «Первая пятерка». Награду вручает детская футбольная лига им. Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в РПЛ.

Полный список номинантов выглядит так: Гамид Агаларов («Уфа»), Кирилл Боженов («Химки»), Арсен Захарян («Динамо»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Константин Марадишвили («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Данила Прохин («Сочи»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Данил Степанов («Арсенал»), Константин Тюкавин («Динамо»), Наиль Умяров («Спартак») и Даниил Хлусевич («Арсенал»).

Футболистов выбирают по следующим критериям: российское гражданство, возраст не старше 21 года, количество сыгранных за команду матчей (не менее трети) и количество времени, проведенного на поле.

Победитель будет определен в результате голосования руководителей и тренеров клубов РПЛ, тренеров юношеских и национальной сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналистов.

Сюжет: Арсенал
«Арсенал» — «Локомотив»: паровозик, который смолк
Спорт
«Арсенал» — «Локомотив»: паровозик, который смолк
вчера, в 11:50, 28 12804 4
«Арсенал» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1 и выбрался из зоны стыков
Спорт
«Арсенал» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1 и выбрался из зоны стыков
29 ноября, в 20:56, 125 4375 0
Тульский «Арсенал» о матче с «Локомотивом» : «Необходимо вернуть уважение болельщиков»
Спорт
Тульский «Арсенал» о матче с «Локомотивом» : «Необходимо вернуть уважение болельщиков»
29 ноября, в 11:20, 34 1408 -3
Болельщик «Локомотива» пошел пешком из Москвы в Тулу на матч с «Арсеналом»
Спорт
Болельщик «Локомотива» пошел пешком из Москвы в Тулу на матч с «Арсеналом»
28 ноября, в 11:00, 41 2763 3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:50 +1
Другие статьи по темам
Люди
Даниил ХлусевичДанил Степанов
Место
Тула
Прочее
Арсеналпремия Первая пятерка
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ВТБ Капитал Инвестиции рассказали о результатах тестирования неквалифицированных инвесторов
В ВТБ Капитал Инвестиции рассказали о результатах тестирования неквалифицированных инвесторов
ВТБ Капитал Инвестиции запустит новый сервис персонального инвестконсультирования для широкого круга инвесторов
ВТБ Капитал Инвестиции запустит новый сервис персонального инвестконсультирования для широкого круга инвесторов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.