Два игрока «Арсенала» номинированы на футбольную премию «Первая пятерка»

Награда вручается лучшему молодому футболисту года в РПЛ.

Игроки тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич и Данил Степанов номинированы на ежегодную национальную премию «Первая пятерка». Награду вручает детская футбольная лига им. Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в РПЛ.

Полный список номинантов выглядит так: Гамид Агаларов («Уфа»), Кирилл Боженов («Химки»), Арсен Захарян («Динамо»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Константин Марадишвили («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Данила Прохин («Сочи»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Данил Степанов («Арсенал»), Константин Тюкавин («Динамо»), Наиль Умяров («Спартак») и Даниил Хлусевич («Арсенал»).

Футболистов выбирают по следующим критериям: российское гражданство, возраст не старше 21 года, количество сыгранных за команду матчей (не менее трети) и количество времени, проведенного на поле.

Победитель будет определен в результате голосования руководителей и тренеров клубов РПЛ, тренеров юношеских и национальной сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналистов.