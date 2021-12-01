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ВТБ Капитал Инвестиции запустит новый сервис персонального инвестконсультирования для широкого круга инвесторов

ВТБ Капитал Инвестиции запустит новый сервис персонального инвестконсультирования для широкого круга инвесторов

ВТБ Капитал Инвестиции планирует запустить в начале следующего года новый сервис с относительно невысоким порогом входа.

Это сделает услугу доступной для широкого круга инвесторов. Повышение доступности услуг персонального инвестконсультирования будет достигнуто за счет автоматизации большинства процессов.

— Поведение российских розничных инвесторов значительно изменилось за последние два года. И мы видим, что большинство из них хотят иметь полноценный портфель и возможность его диверсифицировать, поэтому спрос на услуги инвестиционного консультирования растет. Только за год количество клиентов, подключивших нашего робота-советника, увеличилось в 4 раза, при этом примерно половина из них выполняют рекомендации робота в первый же день изменения стратегии. Однако всегда есть люди, которым нужно что-то большее. Им необходимо разобраться, понять, посоветоваться, как формировать свой портфель, как распределять активы. Именно для них мы запускаем новый сервис, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Клиенту в рамках нового продукта будет доступна группа инвестиционных экспертов ВТБ Капитал Инвестиции, с которой он сможет обсудить состав своего портфеля, распределение по активам и торговые идеи, то есть получить полноценную инвестиционную консультацию.
Чтобы расширить круг клиентов, которым станет доступен новый сервис, большинство процессов будет автоматизировано. Например, автоматически будет проводиться анализ портфеля, расчет рисков и многое другое. Это позволит инвестконсультанту увеличить количество клиентов, с которыми он сможет работать.

— Очень часто инвестору нужно просто обсудить ситуацию на рынке, задать дополнительные вопросы по своему портфелю, получить «второе мнение». Фондовые рынки движутся к круглосуточной торговле, и помощь клиенту нужна постоянно. Мы надеемся запустить новую услугу со следующего года и будем стремиться предоставлять ее, начиная с 1 млн рублей, — подчеркнул Владимир Потапов.

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