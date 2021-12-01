В ВТБ Капитал Инвестиции рассказали о результатах тестирования неквалифицированных инвесторов

При этом введение тестирования неквалифицированных инвесторов для доступа к торговле сложными финансовыми инструментами не привело к снижению торговых оборотов по ним.

Только за первый месяц введения обязательного тестирования для неквалов было пройдено более полумиллиона тестов. Сложнее всего сдавались тесты на допуск к покупке внебиржевых инструментов (акции российских и иностранных компаний): успешными оказались только 39%. Больше всего положительных результатов получили клиенты при сдаче тестов для работы с облигациями российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг: 75% успешного прохождения, инвестиционными паями (65,6%) и структурными облигациями (70%).

Обороты торгов инструментами, для совершения сделок с которыми неквалифицированные инвесторы должны проходить тестирование, после введения тестов не снизились. Постоянный рост клиентской базы и приток клиентских средств нивелировали снижение спроса на инструменты требующие тестирования. Кроме того, часть клиентов имеют возможность применить «Дедушкину оговорку», если они работали с этими бумагами до введения тестирования.

— Нам нравятся первые результаты по тестам, и в целом мы считаем введение обязательного тестирования правильной инициативой. Ее задача не в том, чтобы ограничить инвесторов, а в том, чтобы сделать их операции на рынке более осознанными, а значит, помочь им более ответственно управлять своими сбережениями. Это одно из основных условий для становления грамотного долгосрочного инвестора, который не разочаруется в рынке, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.