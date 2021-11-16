Тульские пловцы стали лучшими на Кубке России в категории «Мастерс»

С 12 по 14 ноября в Саранске прошел XXVIII Кубок России по плаванию в категории «Мастерс». Наш регион представила команда мастеров плавания клуба «Арсенал» в составе восьми спортсменов.

На открытии Кубка России тульскому пловцу Сергею Панаеву вручили знак и удостоверение мастера спорта в категории «Мастерс».

По итогам соревнований наши спортсмены показали следующие результаты: