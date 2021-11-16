Тульские пловцы стали лучшими на Кубке России в категории «Мастерс»
Поздравляем наших спортсменов!
С 12 по 14 ноября в Саранске прошел XXVIII Кубок России по плаванию в категории «Мастерс». Наш регион представила команда мастеров плавания клуба «Арсенал» в составе восьми спортсменов.
На открытии Кубка России тульскому пловцу Сергею Панаеву вручили знак и удостоверение мастера спорта в категории «Мастерс».
По итогам соревнований наши спортсмены показали следующие результаты:
- Евгений Савин завоевал две серебряные медали на дистанции 800 м вольным стилем и 200 м кролем на спине,
- Сергей Панаев добыл два золота — 50 м и 200 м баттерфляем, одну бронзу — 50 м вольным стилем,
- Наталья Кузнецова стала лучшей на дистанции 200 м вольным стилем, завоевала бронзу на дистанции 50 м кролем на спине и серебро — 400 м вольным стилем,
- Олеся Девятиярова — обладательница золота на дистанции 200 м баттерфляем.