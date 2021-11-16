новости
новости
Регистрация
В Советске поймали трех наркоторговцев

В Советске поймали трех наркоторговцев

Суммарный вес обнаруженного у подозреваемых вещества более 10 граммов, возбуждено уголовное дело

Накануне вечером в Советске Щекинского района задержали мужчину и двух женщин, которые с помощью тайников-закладок распространяли наркотики. Об этом корреспонденту Myslo сообщил местный житель.
 
«В начале пятого часа вечера возле автомойки остановили машину, в который была женщина. Судя по внешнему виду и поведению, она была под воздействием наркотиков. У нее нашли несколько свертков», — рассказал житель Советска.
 
В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что в рамках оперативной разработки сотрудниками полиции Щекинского района были задержаны три человека.
 
«Сначала было произведено задержание женщины 1998 и мужчины 1992 года рождения. В присутствии понятых у них было обнаружено пять свертков с веществом. Затем была задержана женщина 1992 года рождения, которая отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение. Суммарный вес обнаруженного у них вещества — более 10 граммов, возбуждено уголовное дело», — сообщили в региональной полиции.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:58 +1
Другие статьи по темам
Событие
наркоторговлязадержание наркоторговцев
Место
Тульская областьЩекинский районСоветск
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках
Туляки в МФЦ выстроились в очереди за бумажными сертификатами о прививках
Тульские пловцы стали лучшими на Кубке России в категории «Мастерс»
Тульские пловцы стали лучшими на Кубке России в категории «Мастерс»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.