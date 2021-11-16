В Советске поймали трех наркоторговцев

Накануне вечером в Советске Щекинского района задержали мужчину и двух женщин, которые с помощью тайников-закладок распространяли наркотики. Об этом корреспонденту Myslo сообщил местный житель.

«В начале пятого часа вечера возле автомойки остановили машину, в который была женщина. Судя по внешнему виду и поведению, она была под воздействием наркотиков. У нее нашли несколько свертков», — рассказал житель Советска.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что в рамках оперативной разработки сотрудниками полиции Щекинского района были задержаны три человека.

«Сначала было произведено задержание женщины 1998 и мужчины 1992 года рождения. В присутствии понятых у них было обнаружено пять свертков с веществом. Затем была задержана женщина 1992 года рождения, которая отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение. Суммарный вес обнаруженного у них вещества — более 10 граммов, возбуждено уголовное дело», — сообщили в региональной полиции.