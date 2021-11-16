новости
новости
Регистрация
В Туле семья отравилась угарным газом: двое детей госпитализированы
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле семья отравилась угарным газом: двое детей госпитализированы

Причины происшествия выясняются.

15 ноября в Туле в одной из квартир дома на ул. Железнодорожной семья из четырех человек отравилась угарным газом. По предварительной информации, происшествие случилось из-за нарушения порядка эксплуатации газового оборудования.
 
Двое малолетних детей, 2016 и 2018 годов рождения, в сопровождении матери госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.
 

Фото с места происшествия.
По данному факту проверку проводят Следственный комитет по Тульской области и прокуратура Зареченского района.
 
- Следователи СК совместно с представителями газовой службы осмотрели квартиру на ул. Железнодорожной, где находились пострадавшие. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет установлено, что явилось причиной возможного превышения концентрации угарного газа в жилом помещении. Осуществляются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщает пресс-служба ведомства.
 
В прокуратуре по Тульской области отметили, что будет дана оценка деятельности газовой службы при осуществлении обслуживания газового оборудования.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 14:33 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
отравление угарным газом
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские пловцы стали лучшими на Кубке России в категории «Мастерс»
Тульские пловцы стали лучшими на Кубке России в категории «Мастерс»
Тульский ветеранский госпиталь не отправил на карантин хвойные саженцы из Тамбова
Тульский ветеранский госпиталь не отправил на карантин хвойные саженцы из Тамбова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.