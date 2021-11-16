В Туле семья отравилась угарным газом: двое детей госпитализированы

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

15 ноября в Туле в одной из квартир дома на ул. Железнодорожной семья из четырех человек отравилась угарным газом. По предварительной информации, происшествие случилось из-за нарушения порядка эксплуатации газового оборудования.

Двое малолетних детей, 2016 и 2018 годов рождения, в сопровождении матери госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.



Фото с места происшествия.

По данному факту проверку проводят Следственный комитет по Тульской области и прокуратура Зареченского района.

- Следователи СК совместно с представителями газовой службы осмотрели квартиру на ул. Железнодорожной, где находились пострадавшие. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет установлено, что явилось причиной возможного превышения концентрации угарного газа в жилом помещении. Осуществляются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре по Тульской области отметили, что будет дана оценка деятельности газовой службы при осуществлении обслуживания газового оборудования.