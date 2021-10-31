Аналитика матча «Арсенал» – «Сочи»: бенефис колумбийца, братский гол и одинокий болельщик

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Мы подготовили для вас обзор игры, в которой туляки уступили сочинцам.

Несмотря на то, что домашние матчи 13-го и 14-го тура Российской премьер-лиги тульский «Арсенал» должен был проводить без зрителей [коронавирусные ограничения], один болельщик смог попасть на трибуну Центрального стадиона. Губернатор региона Алексей Дюмин поддерживал команду с первой до последней минуты матча против «Сочи».

Матча, в котором тулякам не хватило той спортивной злости и характера, которые парой туров ранее помогли обыграть дома питерский «Зенит». Во многом именно отсутствие зрителей, постоянно гнавших команду вперед в абсолютно любой игре, свело на нет преимущество домашнего поля и лишило эффекта родных стен.

Получив болезненное поражение в Ростове, команда Миодрага Божовича как будто бы забыла выйти на поле в игре против «Сочи». Первая же атака гостей на второй минуте матча завершилась классной комбинацией: получив проникающий пас в штрафную, Кристиан Нобоа закинул мяч на линию вратарской, откуда его в ворота переправил Матео Кассьерра.

– Пропустили сразу из раздевалки. После этого было психологически трудно вернуться. Не смогли сделать это в первом тайме, — прокомментирует столь неудачное начало после игры Божович.

После такого успешного начала гости не стремились взвинчивать темп и добивать раненого соперника. Играя на невысоких скоростях, они уверенно оборонялись, не забывая при случае убегать в контратаки. Вязкая и плотная игра, в которой сочинцы смотрелись чуть лучше благодаря Нобоа, — эквадорский футболист дирижировал партнерами, играя исключительно в одно касание.

«Арсеналу» не хватало креативного игрока, который смог бы решить эпизод нестандартным пасом. Обычно реактивный Даниил Хлусевич на фоне разговоров о его переходе в московский «Спартак» был абсолютно незаметен. Выпадали из игры и Зурико Давиташвили с Евгением Луценко. Форвард туляков был просто отрезан от мяча, а грузинский фланговый игрок большую часть времени проводил в обороне.

Свой первый момент «Арсенал» получил на 29-й минуте матча благодаря Ибрагиму Цаллагову. Выбивая мяч из штрафной, капитан сочинцев зачем-то скинул его головой в сторону ворот. Сергей Терехов не дотянулся до футбольного снаряда и продлил его полет к владениям Николая Заболотного. Этим подарком мог воспользоваться Луценко, но Евгений не сумел подстроиться под мяч и отправил его выше ворот.

Сочинцы, ни капли не смутившись, продолжили изящно комбинировать, делая столько, сколько им позволял соперник. А он позволял довольно много — первый тайм завершился полумоментом гостей. После подачи Маргасова Артур Юсупов выиграл борьбу у защитников и головой пробил в руки Антону Коченкову.

Второй тайм стартовал практически так же, как первый. На этот раз сочинцы прорвались в штрафную туляков через левый край. Кассьерра поборолся с Иваном Новосельцевым и покатил мяч на Жоаозиньо. Удар бразильца героически заблокировал Урош Радакович.

После этого в игре наступило затишье, нарушенное на 57-й минуте хорошим ударом Давиташвили, который затем уступил место на поле Эвансу Кангве. А Хлусевича, сыгравшего не самый лучший матч, поменял Сергей Ткачев. Замены Графа сработали через 9 минут:

Кингс Кангва с левого фланга выполнил идеальный навес точно на брата, а Эванс затылком отправил мяч в ворота по удивительно красивой траектории.

Воспрянувшие духом туляки помчались забивать второй гол: расчертили классную атаку на правом крае, и Игорь Смольников выполнил идеальную подачу на Горана Чаушича. К сожалению для «Арсенала», удар серба пришелся выше ворот. Через несколько минут Эванс Кангва мог делать дубль — после его удара мяч попал в штангу.

А в следующей атаке гости забили второй гол, который стал почти что копией первого мяча. Юсупов заметил подключившегося в штрафную площадь Цаллагова и отдал отличный пас на ход.

Ибрагим в касание выполнил прострел вдоль ворот, который хладнокровно замкнул Кассьерра, оформивший дубль.

В оставшиеся 10 минут сочинцы не позволили тулякам создать что-то опасное у своих ворот. Все потенциально перспективные атаки «Арсенала» срывались в 40-50 метрах от ворот — порой даже ценой желтых карточек.

Туляки же так и не смогли организовать настоящий навал — не помог даже визит в чужую штрафную площадь Коченкова на последних секундах матча. Антон в попытке пробить по воротам сфолил на вездесущем Цаллагове, после чего последовал финальный свисток.

«Арсенал» впервые при Божовиче проигрывает дома и опускается на 14-ю строчку турнирной таблицы. «Сочи» же набирает 24 очка и поднимается на третье место.

В следующем туре «Арсенал» дома сыграет с «Уфой». Матч состоится 6 ноября в 14.00.

«Арсенал» – «Сочи» – 1:2 (0:1)

31 октября. Тула. Центральный стадион, без зрителей. Судьи Павел Шадыханов, Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе (все – Москва).

Голы: Кассьерра (2, 0:1), Э. Кангва (65, 1:1), Кассьерра (79, 1:2).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Радакович, Новосельцев, Степанов, Хлусевич (Ткачев, 57), Костадинов (Камболов, 83), Чаушич (Гулиев, 83), К. Кангва, Давиташвили (Э. Кангва, 57), Луценко (Марков, 72).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Юсупов (Заика, 81), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 69), Жоаозиньо (Бурмистров, 63), Кассьерра (Барсов, 81).

Предупреждены: Чаушич (56), Юсупов (75), Прохин (84), Заика (88).

Удары (в створ): 13 (4) – 12 (3). Угловые: 3 – 3.