Тульский «Арсенал» проведет два домашних матча без зрителей
Из-за новых коронавирусных ограничений.
Соответствующее сообщение появилось на сайте ПФК «Арсенал» сегодня, 26 октября:
– В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина от 25.10.2021 года № 110 «О внесении изменений и дополнений в указ губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62» матчи 13-го и 14-го туров чемпионата России против «Сочи» и «Уфы» пройдут без зрителей.
Также представители клуба отметили, что ПФК «Арсенал» прорабатывает варианты в отношении владельцев сезонных абонементов. Более подробная информация будет опубликована позднее.
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