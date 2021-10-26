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Тульский «Арсенал» проведет два домашних матча без зрителей

Тульский «Арсенал» проведет два домашних матча без зрителей

Из-за новых коронавирусных ограничений.

Соответствующее сообщение появилось на сайте ПФК «Арсенал» сегодня, 26 октября:

– В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина от 25.10.2021 года № 110 «О внесении изменений и дополнений в указ губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62» матчи 13-го и 14-го туров чемпионата России против «Сочи» и «Уфы» пройдут без зрителей. 

Также представители клуба отметили, что ПФК «Арсенал» прорабатывает варианты в отношении владельцев сезонных абонементов. Более подробная информация будет опубликована позднее. 

Сюжет: Арсенал
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