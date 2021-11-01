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В Туле собирают новую фокус-группу для тестирования приложения карты «Тройка»
Фото из архива Myslo.

В Туле собирают новую фокус-группу для тестирования приложения карты «Тройка»

Скачать приложение смогут еще 1500 пользователей.

В сентябре в Туле прошло закрытое тестирование мобильного приложения «Моя Тройка». Была набрана фокус-группа из 200 человек.

Как сообщает министерство транспорта Тульской области, в данный момент стартует второй этап тестирования. Скачать приложение смогут еще 1500 пользователей. Основной целью является адаптирование приложения под регион исходя из потребностей жителей.

В приложении можно:

  • привязать карту «Тройка» в личном кабинете;
  • пополнять карту «Тройка» удаленно со своего смартфона;
  • построить маршрут к точкам пополнения;
  • настроить автоплатеж.

Первые 1500 пользователей могут начать использовать новое приложение «Моя Тройка» в Google Play по ссылке.

По завершении финального этапа тестирования каждый житель региона сможет воспользоваться новым удобным сервисом компании – мобильным приложением «Моя Тройка».

Приложение для смартфонов с операционной системой Android и поддержкой технологии NFC.

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