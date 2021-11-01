В Туле собирают новую фокус-группу для тестирования приложения карты «Тройка»
Скачать приложение смогут еще 1500 пользователей.
В сентябре в Туле прошло закрытое тестирование мобильного приложения «Моя Тройка». Была набрана фокус-группа из 200 человек.
Как сообщает министерство транспорта Тульской области, в данный момент стартует второй этап тестирования. Скачать приложение смогут еще 1500 пользователей. Основной целью является адаптирование приложения под регион исходя из потребностей жителей.
В приложении можно:
- привязать карту «Тройка» в личном кабинете;
- пополнять карту «Тройка» удаленно со своего смартфона;
- построить маршрут к точкам пополнения;
- настроить автоплатеж.
Первые 1500 пользователей могут начать использовать новое приложение «Моя Тройка» в Google Play по ссылке.
По завершении финального этапа тестирования каждый житель региона сможет воспользоваться новым удобным сервисом компании – мобильным приложением «Моя Тройка».
Приложение для смартфонов с операционной системой Android и поддержкой технологии NFC.