В Туле собирают новую фокус-группу для тестирования приложения карты «Тройка»

Фото из архива Myslo.

В сентябре в Туле прошло закрытое тестирование мобильного приложения «Моя Тройка». Была набрана фокус-группа из 200 человек.

Как сообщает министерство транспорта Тульской области, в данный момент стартует второй этап тестирования. Скачать приложение смогут еще 1500 пользователей. Основной целью является адаптирование приложения под регион исходя из потребностей жителей.



В приложении можно:

привязать карту «Тройка» в личном кабинете;

пополнять карту «Тройка» удаленно со своего смартфона;

построить маршрут к точкам пополнения;

настроить автоплатеж.

Первые 1500 пользователей могут начать использовать новое приложение «Моя Тройка» в Google Play по ссылке.



По завершении финального этапа тестирования каждый житель региона сможет воспользоваться новым удобным сервисом компании – мобильным приложением «Моя Тройка».



Приложение для смартфонов с операционной системой Android и поддержкой технологии NFC.