Организаторы объявили сбор заявок на участие в международном фестивале молодежных театров GingerFest

Оргкомитет Международного фестиваля молодежных театров GingerFest в Туле принимает заявки на участие от любительских и профессиональных театральных коллективов.



Напомним, GingerFest проходит в Туле с 2019 года на базе МАУК «Культурно-досуговая система». В нем участвовали театральные коллективы из Австрии, Греции, Ирана, Испании, Италии, Румынии и разных регионов России.



III Международный фестиваль состоится с 15 по 19 апреля 2022 года на сценах Городского концертного зала и Центра культуры и досуга. К участию приглашаются как любительские, так и профессиональные коллективы с возрастом участников от 14 до 35 лет.

Каждый коллектив может подать на фестиваль один спектакль продолжительностью от 45 минут до полутора часов.

Лучшие из присланных работ будут представлены на тульской сцене, их будет судить профессиональное жюри и тульский зритель.



Молодежные театры из Тулы и Тульской области могут принять участие в отборе. Для этого нужно ознакомиться с положением фестиваля и до 10 января отправить заполненную заявку с полной видеозаписью спектакля.



Ознакомиться с положением фестиваля и скачать форму заявки можно по ссылке.