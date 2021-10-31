«Арсенал» – «Сочи»: текстовая трансляция матча – 1:1

Фото пресс-служб "Арсенала" и "Сочи". Видео телеканала "Матч Премьер".

Болеем за оружейников вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

75' Желтая карточка Юсупову за фол против Эванса.

73' Замена у «Арсенала»: Марков играет вместо Луценко.

72' Момент у «Арсенала»! Смольников закинул мяч в центр штрафной, где находился Чаушич. Горан выпрыгнул и пробил. Выше ворот.

70' На данный момент владение мячом 53% на 47% в пользу хозяев.

69' Замена у «Сочи»: Ангбан вышел на поле вместо Нобоа.

66' Следом оружейники могли еще забивать, но сыграли неточно.

65' ГОООООООООООООЛ!!! Эванс Кангва! 1:1

Смольников отправил пас в штрафную, Родриго выбил прямо на Кингса, тот переправил брату. Эванс головой отправил мяч в ворота.

63' Замена у «Сочи»: Бурмистров вышел вместо Жоаозиньо.

62' Луценко! Снова пробил выше ворот.

57' Двойная замена у «Арсенала»: Хлусевича заменил Эванс, Давиташвили — Ткачев.

56' Заболотный потащил мяч после прострела Давиташвили. Зурико бил в дальний угол.

56' Чаушич получил желтую карточку за слишком эмоциональные высказывания.

53' Жоаозиньо! Прострел из-за пределов штрафной. Мимо цели.

50' Ответ от сочинцев — теперь пристреливался Юсупов. Мяч пролетел мимо ворот.

49' Луценко пробивал в дальний угол, Заболотный справился с ударом.

47' Радакович спас «Арсенал» после прострела Жоаозиньо.

46' Второй тайм. Продолжаем.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры от ПФК «Арсенал»:

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45' Под конец тайма южане переместились на половину поля «Арсенала». Один из ударов пришелся по центру ворот, Коченков на месте.

44' Степанов прорвался к штрафной гостей и поскользнулся. Мяч тут же отобрал Маргасов.

36' Давиташвили ушел от троих футболистов «Сочи», подобрался к воротам, но в последний момент сочинцы выбили мяч из-под его ног.

35' Хлусевич пытался прорваться по флангу, Юрганов заблокировал соперника.

29' Луценко! С убойной позиции пробил выше ворот.

24' Степанов заблокировал удар Маргасова и перевел мяч на угловой.

22' Обе команды играют очень размеренно, как-то особых скоростей не наблюдается.

21' Владение мячом — 62% на 38% в пользу «Арсенала».

19' Сочинцы разыграли угловой. Ничего опасного создать не получилось.

17' Кангва мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной — мяч отбил Родриго.

16' Маргасов пытался сделать острую передачу в штрафную, но там Степанов разобрался с моментом.

13' Арсенальцы много владеют мячом, но пока без острых моментов у ворот Заболотного.

11' Кингс Кангва нарушил правила на Родриго, арбитр зафиксировал фол.

8' За несколько минут Степанову дважды пришлось выбивать мяч из штрафной туляков.

5' Южане продолжают прессинг на ворота «Арсенала». Туляки пока справляются.

3' Неприятное начало для оружейников. Но у оружейников есть куча времени, чтобы отыграться.

2' Тут же сочинцы открывают счет в матче! 0:1

Защита «Арсенала» откровенно не справилась с атакой соперников. Классную передачу Нобоа без проблем головой замкнул Кассьера.

1' Звучит стартовый свисток! Вперед, «Арсенал!»

0' Главный судья — москвич Павел Шадыханов.

0' Составы на матч:

Сочинцы решили скреативить в честь Хеллоуина и представили стартовый состав таким образом:

0' Уже несколько дней ходит информация, что Даниил Хлусевич переходит в «Спартак». Тульский клуб официально опроверг это, и тем не менее, говорят, что уже в понедельник москвичи объявят о трансфере. Ждем.

0' Как «Арсенал» прибывал на стадион, в фоторепортаже клубной пресс-службы:

0' В предыдущем туре оружейники крупно проиграли «Ростову» — 0:4, «Сочи» же уступили «Локомотиву» — 1:2.

Команда Миодрага Божовича находится на 13-й строчке турнирной таблицы с 12 очками, подопечные Владимира Федотова — на 6 строчке, имея в активе 21 очко.

Победа в сегодняшнем матче позволит «Арсеналу» выбраться из зоны стыков.

0' «Арсенал» и «Сочи» в РПЛ встречались четыре раза. Дважды побеждали туляки, один раз — южане. И раз была зафиксирована ничья. Разница мячей: 6−8.

0' Игра проходит без зрителей. Всему виной — ухудшение эпидобстановки в регионе. К сожалению, таковы нынешние реалии. Поединок, кстати, сегодня будет показывать телеканал «Матч ТВ».

0' Добрый день, друзья! 13-й тур РПЛ «Арсенал» проводит дома — наша команда играет против «Сочи». Начало матча в 16.30. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции и болейте за оружейников вместе с Myslo!