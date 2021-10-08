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«Арсенал» проведет сбор в Новогорске и сыграет с «Химками»
Фото из архива Myslo.

«Арсенал» проведет сбор в Новогорске и сыграет с «Химками»

Игра состоится в закрытом режиме.

Во время международной паузы тульский «Арсенал» проведет тренировочный сбор на базе в Новогорске Московской области. Он продлится с 7 по 14 октября.

Как сообщает клубная пресс-служба, 10 октября на стадионе «Родина» запланирован спарринг с «Химками». Начало матча в 14.00, игра пройдет в закрытом режиме. 

Отметим, что четверо игроков «Арсенала» отбыли в расположение национальных команд: защитник Данил Степанов и полузащитник Даниил Хлусевич – в молодежную команду России, хавбеки Зурико Давиташвили и Эванс Кангва – в национальные команды Грузии и Замбии соответственно.

Вызванный в сборную Болгарии хавбек Георги Костадинов перенес операцию и продолжает лечение.

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