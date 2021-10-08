В Туле назвали победителей конкурса «Призвание – учить»

В Туле подвели итоги регионального конкурса «Призвание – учить». Заявки на участие в нем подавали 214 учителей и воспитателей из 123 образовательных учреждений Тульской области.

Конкурс, инициированный губернатором Алексеем Дюминым, стал первым совместным проектом министерства образования Тульской области и благотворительного фонда «Эмпатия» в рамках сотрудничества, направленого на поддержку образовательной и воспитательной деятельности, развитие творческих способностей и профессиональных компетенций педагогов региона.

Педагоги с июня по сентябрь представили в конкурсную комиссию разработанные ими обучающие курсы и другие материалы. Оценивали работы специалисты в области образования из Тульской области и привлеченные федеральные эксперты от благотворительного фонда «Эмпатия».

«Мы специально расширили список номинаций до 11, чтобы помимо учителей-предметников и классных руководителей поддержать талантливых социальных педагогов, воспитателей, педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, учителей и воспитателей сельских школ. Хочется верить, что нам это удалось и учителя останутся довольны, потому что наша конечная цель – дать им возможность вкладывать в себя и свое развитие», – отметил основатель Благотворительного фонда «Эмпатия» Михаил Шелков.

Сегодня были названы имена 33 победителей конкурса. В творческом индустриальном кластере «Октава» состоялось торжественное вручение им сертификатов на получение 100 тысяч рублей. Все налоги фонд берет на себя. Учителей наградили заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и фонд «Эмпатия» предпринимателя Михаила Шелкова.

От имени губернатора педагогов поздравила Ольга Гремякова. Она отметила, что главное в образовании – это кадры и в Тульской области немало педагогов с большой буквы, которые душой болеют за детей и свое дело.

Воспитатель детского сада комбинированного вида № 1 Плавского района Татьяна Денисова за 23 года своей профессиональной деятельности участвовала во многих конкурсах, но победителем стала впервые.

– Я представила на конкурс дистанционный образовательный курс для дошкольников, обучающий основам безопасности. Он состоит из двух модулей – «Безопасность в городе» и «Безопасность за городом». Особенность курса в том, что он позволяет ребенку в доступной для него форме – в формате компьютерной игры – освоить новые знания. Я достаточно часто участвую в конкурсах профмастерства, считаю, это дает большой стимул для саморазвития. Для меня победа в конкурсе такого уровня много значит. Спасибо организаторам и жюри, что столь высоко оценили мою работу.

В номинации «Мастер производственного обучения» одним из трех победителей стал педагог Щекинского политехнического колледжа Виктор Петров – преподаватель сварки и технологии производства изделий из полимерных композитов.

– Для участия в конкурсе необходимо было разработать образовательный курс по своему профилю. Мой курс включал в себя основы трехмерного моделирования и трехмерной печати – самого современного направления при изготовлении изделий из полимерных материалов. Курс создан в первую очередь для самостоятельного изучения студентами, но также его можно использовать и в основной работе. Планирую создать свой ютуб-канал и загрузить туда этот курс, а после развивать канал, добавляя новые видео по профилю свой работы. Хотел бы сказать спасибо директору колледжа Ольге Зябревой за то, что предложила мне участвовать в конкурсе. И супруге Дарье – она мой идейный вдохновитель, помогала мне организовывать съемки, без нее я бы не справился. Я считаю, такие конкурсы, как этот, – один из лучших стимулов для педагогов совершенствоваться и улучшать свои профессиональные навыки.

Кстати, Виктор Петров в этом году победил в региональном этапе конкурса «Мастер года» и в это воскресенье отправляется на федеральный этап, где представит Тульскую область. Пожелаем ему удачи!