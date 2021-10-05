Капитана тульского «Арсенала» успешно прооперировали в московской клинике
Через неделю Костадинов сможет приступить к тренировкам в специальной защитной маске.
Капитан тульского «Арсенала» Георги Костадинов успешно перенес хирургическое вмешательство по поводу перелома скуловой кости. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба. Операция прошла 5 октября в клинике челюстно-лицевой хирургии Московского стоматологического университета.
Напомним, болгарин получил травму в игровом эпизоде в матче чемпионата России с «Химками» 2 октября.
– Был диагностирован перелом скуловой кости со смещением. Оперировал Георги профессор Алексей Дробышев, пациентом которого раньше был еще один футболист «Арсенала» Гиа Григалава. Операция прошла успешно, Костадинов чувствует себя хорошо, — отметил главный врач «Арсенала» Хаджимурад Хизроев.
Примерно через неделю Костадинов сможет приступить к тренировкам в специальной защитной маске, а сроки возвращения в игру могут составить три-четыре недели.
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