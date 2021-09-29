На домашний матч «Арсенала» снова пустят только вакцинированных и переболевших ковидом

Владельцы абонементов смогут посетить игру с «Химками» без сертификатов.

ПФК «Арсенал» опубликовал инструкцию по покупке билетов и проходу на матч 10-го тура чемпионата России. Встреча оружейников с «Химками» состоится в Туле 2 октября в 19.00.

Из-за эпидобстановки трибуны Центрального стадиона могут быть заполнены только на 30%.

Где купить билет?

Билеты можно приобрести в кассах стадиона и на официальном сайте клуба в разделе «Билеты Онлайн» (услуга будет доступна с 30 сентября). Для покупки билета в кассе вам НЕ НУЖЕН QR-код и сертификат о вакцинации.

Кассы работают с 29 сентября по 1 октября включительно с 13.00 до 19.00.

Нужен ли для прохода на стадион QR-код или сертификат о вакцинации для владельцев абонементов?

Нет. Владельцы сезонных абонементов могут посетить матч «Арсенал» — «Химки» без сертификата о вакцинации от COVID-19.

Что необходимо иметь кроме билета для доступа на трибуны?

Необходимо иметь QR-код и сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего. В нем ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть полностью написано ваше ФИО, указаны номер и серия паспорта, дата рождения. К сертификату прилагается удостоверение личности.

Для комфортного прохождения процедуры досмотра ПФК «Арсенал» просит скачать и распечатать сертификаты и заблаговременно прибыть на стадион.

Болельщики до 18 лет могут посетить матч «Арсенал» — «Химки»?

Для несовершеннолетних QR-код не предусмотрен, поэтому им достаточно будет предоставить удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении).

Можно ли попасть на трибуну с QR-кодом, полученным после ПЦР-тестирования?

Нет, проход по билетам предназначен только для вакцинированных не ранее года назад и переболевших в последние полгода зрителей.

Подходит ли справка о наличии антител?

Нет, необходим сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. На нем должны быть соответствующая надпись, ФИО, номер паспорта и QR-код.

Как быть тем, у кого нет смартфона или возможности воспользоваться интернетом?

Необходимо обратиться в МФЦ. Сотрудник поможет распечатать QR-код из вашего личного кабинета на портале госуслуг.

Как получить сертификат о вакцинации?

1. На портале госуслуг. Для этого авторизуйтесь под своей учетной записью (ЕСИА). В верхнем меню откройте вкладку «Услуги».

Выберите вкладку «Мое здоровье»:

Затем нажмите «Сведения о результатах исследований и иммунизации от COVID-19»:

Найдите раздел «Сертификат вакцинации от COVID-19» и нажмите «Посмотреть»:

Также можете перейти по прямой ссылке на сертификат, который откроется после авторизации на портале «Госуслуги».

Скачайте и распечатайте сертификат. Это можно сделать, нажав на кнопку «Скачать сертификат в формате PDF»:

2. Также сертификат можно получить в поликлинике. Для этого обратитесь в регистратуру или распечатайте самостоятельно с помощью инфомата.

Как получить сертификат переболевшего?

Если вы переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев и у вас есть соответствующая запись в ЕМИАС, вы можете получить QR-код:

на портале госуслуг РФ. Для этого авторизуйтесь под своей учетной записью (ЕСИА), перейдите в раздел услуги в верхнем меню, затем выберете вкладку «Мое здоровье», следом «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19», найдите раздел «Сведения о перенесенном заболевании» и нажмите «Посмотреть»,

этого авторизуйтесь под своей учетной записью (ЕСИА), перейдите в раздел услуги в верхнем меню, затем выберете вкладку «Мое здоровье», следом «Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19», найдите раздел «Сведения о перенесенном заболевании» и нажмите «Посмотреть», также можете перейти по прямой ссылке на сертификат, который откроется после авторизации на портале «Госуслуги»,

в поликлинике — обратитесь в регистратуру или распечатайте самостоятельно с помощью инфомата.

Если вы не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то не сможете получить сертификат о перенесенной болезни.