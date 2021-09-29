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«Вердикт – срочный капремонт!»: активисты показали фотографии разбитых трамвайных путей на пр. Ленина

«Вердикт – срочный капремонт!»: активисты показали фотографии разбитых трамвайных путей на пр. Ленина

По словам общественников из «Городских проектов», по таким путям опасно передвигаться вагонам с пассажирами.

Активисты «Городских проектов» не в первый раз обследуют трамвайные пути. И настаивают: участок от педуниверситета до ул. 9 Мая нуждается в срочном капитальном ремонте.
 
«Как видно по фото, под рельсами болото. Шпалы сгнили, подушка разъехалась, по таким путям опасно передвигаться вагонам с пассажирами. Требуем у администрации города Тулы срочного капитального ремонта данного участка!» — написали общественники на своей страничке в ВК.
 
Понятно, что активистов нельзя считать дипломированными специалистами в области безопасности пассажирских перевозок, но фото, скажем так, говорящие.
 
Галерея
«Вердикт – срочный капремонт!», Фото: 1
«Вердикт – срочный капремонт!», Фото: 2
«Вердикт – срочный капремонт!», Фото: 3
«Вердикт – срочный капремонт!», Фото: 4
«Вердикт – срочный капремонт!», Фото: 5
«Вердикт – срочный капремонт!», Фото: 6
Myslo направил запрос в администрацию Тулы. Мы будем следить за ситуацией.
Хотим отметить, что на этом участке трамвайных путей за прошедшие три года несколько раз сходили с рельсов вагоны.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:33 +4
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