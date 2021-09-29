«Вердикт – срочный капремонт!»: активисты показали фотографии разбитых трамвайных путей на пр. Ленина

По словам общественников из «Городских проектов», по таким путям опасно передвигаться вагонам с пассажирами.

Активисты «Городских проектов» не в первый раз обследуют трамвайные пути . И настаивают: участок от педуниверситета до ул. 9 Мая нуждается в срочном капитальном ремонте.

«Как видно по фото, под рельсами болото. Шпалы сгнили, подушка разъехалась, по таким путям опасно передвигаться вагонам с пассажирами. Требуем у администрации города Тулы срочного капитального ремонта данного участка!» — написали общественники на своей страничке в ВК.

Понятно, что активистов нельзя считать дипломированными специалистами в области безопасности пассажирских перевозок, но фото, скажем так, говорящие.